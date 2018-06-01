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خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع العام

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 00:06 خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين صحاب شرع اليد على خطاف وفتاة في الشارع العام | حوادث و حقوق
خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع العام
دعا أستاذ يشتغل بمدينة مارتيل إلى ''تطبيق الشرع''، في حق رجل وفتاة ظهرا في فيديو بضواحي مدينة أسفي، إلى رجمهما بالحجارة حتى الموت، في تدوينة غريبة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، أزالها

شوف تيفي

 

دعا أستاذ يشتغل بمدينة مارتيل إلى ''تطبيق الشرع''، في حق رجل وفتاة ظهرا في فيديو بضواحي مدينة أسفي، إلى رجمهما بالحجارة حتى الموت، في تدوينة غريبة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، أزالها بعد كتابتها بساعات.

وأشار الأستاذ في تدوينته إلى أن ''الإسلام لم يدع إلى ضرب مثل هؤلاء بالهراوات ولكن دعا لرجمهم بالحجارة حتى الموت''، وهو تصريح اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي غريب جدا ولا يمت للإنسانية في شيء.

وكتب في التدوينة التي أثارت غضب المتتبعين والمواطنين المغاربة نظير ما تحتويه من تحريض على العنف ''إنه يشعر بالحزن لأن المعتدين ضربوا الرجل والفتاة في حين كان عليهم أن يرجموهما بالحجارة حتى الموت''.

وقد خلفت هذه الواقعة المثيرة موجة من الغضب لدى المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي


‫شوف تيفي

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شوف تيفي تدوينة عنف فايسبوك مواقع التواصل الاجتماعي

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