 حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين ﻿
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حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 23:44 حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين | بوليتيك
حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين
على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب ،دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما. .

شـــوف تيفي:

 

على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب ،دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما. .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.

كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.

ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ،فإن الحكومة تؤكد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".

وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،

وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين



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شـــوف تيفي المغرب المواطنين الفلاحين دانون المقاطعة

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