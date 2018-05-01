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عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 23:37 عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات | مجتمع
عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات
أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف  توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي، أن أشغال الجلسة، تعرف حضور الشهود، ويتعلق الأمر بكل من " فؤاد وكاد" ،و "محجوب فرياط" ، و "مراد معبر" ، و "مهدي أيوبي"،و " هشام الزيتوني"، بالإضافة إلى حضور المشتكيات "نعيمة لحروري"، و"وداد ملحاف"، و "سارة المرس".

وأكد المصدر ذاته أن المصرحة أنيسة بداح، تحضر بدورها أشغال الجلسة السرية، حيث سيتم مواصلة الاستماع إليها بخصوص علاقتها ببوعشرين والفيديوهات التي تم عرضها خلالها جلسة أمس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوعشرين الجلسة الشهود

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