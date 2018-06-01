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مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 23:17 مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة | دولي
مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة
نشرت مجلة فرنسية مختصة بالموضة والمنوعات والأزياء صورا لابنة ملك السعودية السابق، عبد الله بن عبد العزيز، حيث ظهرت الأميرة هيفاء بنت عبد الله على غلاف مجلة ''فوغ''، في عدة صور، وبأزياء مختلفة، وهي

شوف تيفي

نشرت مجلة فرنسية مختصة بالموضة والمنوعات والأزياء صورا لابنة ملك السعودية السابق، عبد الله بن عبد العزيز، حيث ظهرت الأميرة هيفاء بنت عبد الله على غلاف مجلة ''فوغ''، في عدة صور، وبأزياء مختلفة، وهي تركب السيارة، في إشارة إلى قرار السلطات بالسماح للمرأة بالقيادة، بعدما كانت محظورة لعقود طويلة.

وقالت المجلة، إن الأميرة هيفاء ستظهر على غلاف العدد الخاص بشهر يونيو المقبل، وهو الشهر الذي يشهد بدء تطبيق قرار قيادة المرأة في السعودية، حيث سيكون العدد خاصا بهذا القرار، ويحتفي بنساء المملكة، ويسلط الضوء على إنجازاتهن المهمة.

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شوف تيفي السعودية ملك ابنة مجلة فوغ

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