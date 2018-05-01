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''راموس'' يسعى لمصالحة ''محمد صلاح'' بطريقة غير متوقعة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 23:04 راموس يسعى لمصالحة محمد صلاح بطريقة غير متوقعة | سبور
''راموس'' يسعى لمصالحة ''محمد صلاح'' بطريقة غير متوقعة
كشفت مصادر صحفية إسبانية، عن إصرار اللاعب الأسباني وقائد نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، على مصالحة النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

شوف تيفي

كشفت مصادر صحفية إسبانية، عن إصرار اللاعب الأسباني وقائد نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، على مصالحة النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

حيث نقلت صحيفة ''دون بالون'' الإسبانية، عن ''راموس'' مطالبته التعاقد مع ''صلاح''، بعد التسبب في إصابته خلال المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حسب ما ذكر موقع ''أخبار الآن''.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة؛ فإن ''راموس'' مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يرحب بفكرة انضمام المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لفريقه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ''راموس'' لا يمانع في انضمام المصري، محمد صلاح، إلى صفوف ريال مدريد ليحل محل البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي لمح في تصريحاته عقب نهائي دوري أبطال أوروبا إلى رحيله في الصيف.

وكان ''صلاح'' قد تلقى إصابة قوية في الكتف خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد تدخل قوي من ''راموس''.

وبحسب التقارير الطبية الأولية في ضوء أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها ''صلاح'' اليوم في بريطانيا، فإنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعدما تبين أنه لا يعاني من كسر أو شرخ، ما يعني مدة غياب أقل من المتوقع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي راموس محمد صلاح مصالحة

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