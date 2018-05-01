 فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين صحاب شرع اليد على خطاف وفتاة في الشارع العام | حوادث و حقوق

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين | بوليتيك

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة | دولي

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة مير اللفت السياحية ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 22:49 فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة مير اللفت السياحية ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق
فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت
،تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير يظهر طفلا صغيرا وهو يقوم بتدخين الشيشة داخل منزل ضواحي مدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت


،تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير يظهر طفلا صغيرا وهو يقوم بتدخين الشيشة داخل منزل ضواحي مدينة تيزنيت.

وحسب ناشري هذا الفيديو فالطفل كان يدخن الشيشة داخل منزل معد للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية نواحي مدينة تيزنيت، وقد تم تصوير الفيديو من طرف عشيق حاضنة الطفل اليتيم، والذي أجبره على تناول ''الشيشة'' وتدخينها.

وخلف انتشار الفيديو موجة من السخط والغضب وسط النشطاء الفيسبوكيين، الذين استنكروا ما أقدم عليه الرجل من خلال إجبار الطفل الصغير على التدخين وتعريض صحته للخطر، مطالبين المصالح الأمنية بفتح تحقيق في هذا التصرف اللأخلاقي، والذي لا يراعي المقتضيات القانونية التي تجرم استغلال الأطفال ومناولتهم المخدرات بشتى أنواعها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت ميراللفت فيديو طفل يدخن الشيشة داخل وكر للدعارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين صحاب شرع اليد على خطاف وفتاة في الشارع العام | حوادث و حقوق

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع العام

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

عاجل وحصري..تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص واقعة اعتداء ملثمين صحاب شرع اليد على شابة وسائق لقاوهم في سيارة نهار رمضان+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص واقعة اعتداء ''ملثمين صحاب شرع اليد'' على شابة وسائق لقاوهم في سيارة نهار رمضان+فيديو

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان | حوادث و حقوق

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة | خارج البلاطو

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع
منذ 14 دقيقة

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.