فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت ﻿

،تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير يظهر طفلا صغيرا وهو يقوم بتدخين الشيشة داخل منزل ضواحي مدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت



،تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير يظهر طفلا صغيرا وهو يقوم بتدخين الشيشة داخل منزل ضواحي مدينة تيزنيت.

وحسب ناشري هذا الفيديو فالطفل كان يدخن الشيشة داخل منزل معد للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية نواحي مدينة تيزنيت، وقد تم تصوير الفيديو من طرف عشيق حاضنة الطفل اليتيم، والذي أجبره على تناول ''الشيشة'' وتدخينها.

وخلف انتشار الفيديو موجة من السخط والغضب وسط النشطاء الفيسبوكيين، الذين استنكروا ما أقدم عليه الرجل من خلال إجبار الطفل الصغير على التدخين وتعريض صحته للخطر، مطالبين المصالح الأمنية بفتح تحقيق في هذا التصرف اللأخلاقي، والذي لا يراعي المقتضيات القانونية التي تجرم استغلال الأطفال ومناولتهم المخدرات بشتى أنواعها.