 انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي ﻿
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انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 22:32 انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع
انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي
تطورات جديدة عرفتها واقعة الإعتداء الذي تعرضت له طالبة على يد ملثمين حينما كانت رفقة شخص يشتغل ك''خطاف'' داخل سيارة بقلب دوار تابع لجمعة سحيم'' اقليم آسفي،كشفت مصادر عليمة لشوف تيفي،أن مصالح الدرك

شـــوف تيفي:(ع ك) (ع خ)

 

تطورات جديدة عرفتها واقعة الإعتداء الذي تعرضت له طالبة على يد ملثمين حينما كانت رفقة شخص يشتغل ك"خطاف" داخل سيارة بقلب دوار تابع لجمعة سحيم" اقليم آسفي،كشفت مصادر عليمة لشوف تيفي،أن مصالح الدرك الملكي أمرت بحجز سيارة الخطاف التي تم تكسيرها بالكامل باستشارة مع النيابة العامة .

و قد تم حجز السيارة الكبيرة التي كان يمتهن من خلالها الخطاف النقل السري بالمحجز البلدي بعد ما وضع الأخير شكاية تعرضه لاعتداء من طرف ملثمين عندما كان رفقة طالبة بمنطقة خلاء يوم الخميس الماضي.

و قد طالب السائق في أول خروج إعلامي مع "شوف تيفي" من السلطات ايقاف المتورطين الذين هاجموه و اعترضوا سبيله رفقة زبونة له حسب قوله.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب دوار جمعة السحيم

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