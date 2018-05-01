 جماهير غفيرة تستقبل فريق رجاء أكادير بعد تتويجه بلقب كأس العرش ومسؤولو المدينة أكبر الغائبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين صحاب شرع اليد على خطاف وفتاة في الشارع العام | حوادث و حقوق

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين | بوليتيك

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة | دولي

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة مير اللفت السياحية ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

جماهير غفيرة تستقبل فريق رجاء أكادير بعد تتويجه بلقب كأس العرش ومسؤولو المدينة أكبر الغائبين

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 22:31 جماهير غفيرة تستقبل فريق رجاء أكادير بعد تتويجه بلقب كأس العرش ومسؤولو المدينة أكبر الغائبين | سبور
جماهير غفيرة تستقبل فريق رجاء أكادير بعد تتويجه بلقب كأس العرش ومسؤولو المدينة أكبر الغائبين
خصصت مجموعة من الجماهير استقبالا حارا لمكونات رجاء أكادير بمدخل المدينة، وذلك بعد تحقيق الفريق لإنجاز تاريخي غير مسبوق بالمنطقة بعد تتويجه بكأس العرش يوم أمس، إثر فوزه على وداد السمارة في

شوف تيفي:أحمد الهلالي


خصصت مجموعة من الجماهير استقبالا حارا لمكونات رجاء أكادير بمدخل المدينة، وذلك بعد تحقيق الفريق لإنجاز تاريخي غير مسبوق بالمنطقة بعد تتويجه بكأس العرش يوم أمس، إثر فوزه على وداد السمارة في المقابلة التي جمعت بين الفريقين بمدينة سطات بنتيجة 31 مقابل 29 نقطة.

واستقبلت الجماهير الأكاديرية الفريق أثناء وصوله لمدخل المدينة، قبل أن تنطلق بعثة الفريق عبر القطار السياحي رفقة الجماهير في جولة جابت مختلف الشوارع المعروفة بالمدينة قبل أن ينتهي بها المطاف بكورنيش أكادير، في احتفالية كبيرة باللاعبين الذين قدموا مستويات عالية مكنتهم من تحقيق الازداوجية التاريخية بعدما توجوا في وقت سابق بالبطولة الوطنية.
وتميز هذا الاستقبال بغياب مسؤولي ومنتخبي المدينة، الذين لم يظهر لهم أثر بالرغم من أن الفريق مثل عاصمة سوس أحسن تمثيل، وحقق إنجازا عظيما لم يسبق لأي رياضة جماعية أن حققته، وأرخى غياب أصحاب القرار بأكادير بظلاله على هذه الاحتفالية بشكل ملحوظ، إذ استنكرت عدة فعاليات جمعوية ورياضية حضرت الاستقبال هذا التهميش واللامبالاة من المجلس الجماعي في شخص عمدة المدينة وكذا والي الجهة، الذين كان الكل ينتظر أن يشاهدهم في الصفوف الأمامية للمستقبلين للفريق، إلا أن ذلك لم يتم الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول عدم تلبيتهم لنداء الجماهير، التي خصصت مبادرة فريدة من نوعها لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبي النادي وتحفيزهم على العطاء والعمل لتحقيق إنجازات أخرى مستقبلية، عكس الخذلان الذي وجه به المسؤولين مكونات الفريق، وتنكروا لإنجازه التاريخي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير جماهير غفيرة تستقبل رجاء أكادير كرة اليد تتويج كأس العرش المسؤولين غائبين خذلان انجاز تاريخي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. عموتة : بغيت ندير بحال زيدان ونمشي من الوداد بعد التتويج بالعصبة ولكن مقدرتش | سبور

مثير.. عموتة : بغيت ندير بحال زيدان ونمشي من الوداد بعد التتويج بالعصبة ولكن مقدرتش

راموس يسعى لمصالحة محمد صلاح بطريقة غير متوقعة | سبور

''راموس'' يسعى لمصالحة ''محمد صلاح'' بطريقة غير متوقعة

في أول اختبار له قبل مونديال روسيا..المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام أوكرانيا | سبور

في أول اختبار له قبل مونديال روسيا..المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام أوكرانيا

رئيس الكاف يجدد دعمه لـ موروكو 2026 | سبور

رئيس ''الكاف'' يجدد دعمه لـ ''موروكو 2026 ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة | خارج البلاطو

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع
منذ 16 دقيقة

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.