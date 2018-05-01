جماهير غفيرة تستقبل فريق رجاء أكادير بعد تتويجه بلقب كأس العرش ومسؤولو المدينة أكبر الغائبين ﻿

خصصت مجموعة من الجماهير استقبالا حارا لمكونات رجاء أكادير بمدخل المدينة، وذلك بعد تحقيق الفريق لإنجاز تاريخي غير مسبوق بالمنطقة بعد تتويجه بكأس العرش يوم أمس، إثر فوزه على وداد السمارة في

شوف تيفي:أحمد الهلالي



خصصت مجموعة من الجماهير استقبالا حارا لمكونات رجاء أكادير بمدخل المدينة، وذلك بعد تحقيق الفريق لإنجاز تاريخي غير مسبوق بالمنطقة بعد تتويجه بكأس العرش يوم أمس، إثر فوزه على وداد السمارة في المقابلة التي جمعت بين الفريقين بمدينة سطات بنتيجة 31 مقابل 29 نقطة.

واستقبلت الجماهير الأكاديرية الفريق أثناء وصوله لمدخل المدينة، قبل أن تنطلق بعثة الفريق عبر القطار السياحي رفقة الجماهير في جولة جابت مختلف الشوارع المعروفة بالمدينة قبل أن ينتهي بها المطاف بكورنيش أكادير، في احتفالية كبيرة باللاعبين الذين قدموا مستويات عالية مكنتهم من تحقيق الازداوجية التاريخية بعدما توجوا في وقت سابق بالبطولة الوطنية.

وتميز هذا الاستقبال بغياب مسؤولي ومنتخبي المدينة، الذين لم يظهر لهم أثر بالرغم من أن الفريق مثل عاصمة سوس أحسن تمثيل، وحقق إنجازا عظيما لم يسبق لأي رياضة جماعية أن حققته، وأرخى غياب أصحاب القرار بأكادير بظلاله على هذه الاحتفالية بشكل ملحوظ، إذ استنكرت عدة فعاليات جمعوية ورياضية حضرت الاستقبال هذا التهميش واللامبالاة من المجلس الجماعي في شخص عمدة المدينة وكذا والي الجهة، الذين كان الكل ينتظر أن يشاهدهم في الصفوف الأمامية للمستقبلين للفريق، إلا أن ذلك لم يتم الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول عدم تلبيتهم لنداء الجماهير، التي خصصت مبادرة فريدة من نوعها لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبي النادي وتحفيزهم على العطاء والعمل لتحقيق إنجازات أخرى مستقبلية، عكس الخذلان الذي وجه به المسؤولين مكونات الفريق، وتنكروا لإنجازه التاريخي.