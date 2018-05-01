 النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق ﻿
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النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:57 النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع
النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق
أفاد بلاغ استنكاري، صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت ''شو ف تيفي'' بنسخة منه، أنها بعد اجتماع المكتب الإقليمي ليوم 29 ماي 2018، ''تتابع بأسف شديد

شـــوف تيفي:

أفاد بلاغ استنكاري، صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت ''شو ف تيفي'' بنسخة منه، أنها بعد اجتماع المكتب الإقليمي ليوم 29 ماي 2018، ''تتابع بأسف شديد الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع الصحي بوجدة، وبجهة الشرق على جميع الأصعدة''

واستنكرت النقابة في ذات البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ظاهرة الموظفين الأشباح، التي تنعكس سلبا على صحة المواطن، في ظل الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، في جراحة القلب والشرايين، يضيف البلاغ، ''إذ نسجل غياب الطبيب المتخصص المعين بالمستشفى الجهوي الفارابي منذ نونبر 2017، والذي لم يلتحق بعمله لحد الساعة، وعليه نحذر المسؤولين من مغبة طمس هذا الملف وندعوهم إلى تطبيق المساطر الإدارية، إضافة إلى تسجيلنا وبكل أسف غياب الطبيبة المتخصصة بالتخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت ولاشتغالها بمصحة خاصة بوجدة، مما يعرض صحة المرضى للخطر ويحرمهم من خدماتها داخل المرفق العام''.

كما ندد البلاغ ذاته بما وصفه ب''ظاهرة الفساد الأخلاقي داخل المعلمة الصحية بالمستشفى الجهوي، والتي أصبحت تلوث سمعة الموظفين بسبب غياب مقاربة واضحة لتدبير المتدربين'' .

وكذلك تماطل المسؤولين حول قضية الاختلاسات المالية الكبيرة والممنهجة، يوضح البلاغ، ''من طرف مقتصدة مستشفى الدراق ويعلن دعمه للمكتب الإقليمي ببركان، كما نصرح حصولنا على الوثائق الإدارية الخاصة بالتغذية، والتي تثبت بالدليل والبرهان التزوير الذي طالها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بلاغ استنكاري الصحة العمومية

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