في أول اختبار له قبل مونديال روسيا..المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام أوكرانيا ﻿

اكتفى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بتحقيق نتيجة التعادل أمام منتخب أوكرانيا بدون أهداف خلال المباراة الودية التي جرت أطوارها يومه الخميس في إطار استعدادات أسود الأطلس، لمونديال روسيا،

شوف سبور

اكتفى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بتحقيق نتيجة التعادل أمام منتخب أوكرانيا بدون أهداف خلال المباراة الودية التي جرت أطوارها يومه الخميس في إطار استعدادات أسود الأطلس، لمونديال روسيا، الشهر المقبل

وعرفت المباراة اشراك أكبر عدد من اللاعبين من طرف الناخب الوطني هيرفي رونار، وأداء لابأس به للمنتخب المغربي خاصة خلال الجولة الأولى بحيث تمكن اللاعبون من خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وشهد الشوط الثاني، استحواذ أبناء رونار على الكرة، ولكنهم لم يتمكنوا من خلق فرص التسجيل ، وفي الدقيقة 84، كانت أبرز تسديدة قوية نفذها حكيم زياش، قبل أن يتدخل دفاع أوكرانيا ويبعد الكرة

يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم سيواجه في المونديال كل من إيران والبرتغال واسبانيا.