انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب ''شرع اليد'' اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة،أن الملثمين الذي هاجمو الطالبة و الخطاف بجمعة السحيم الخميس الماضي،في اعتداء موثق بالفيديو،يعملون في المجال الفلاحي .

شـــوف تيفي:(ك ع) (ع خ)

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة،أن الملثمين الذي هاجمو الطالبة و الخطاف بجمعة السحيم الخميس الماضي،في اعتداء موثق بالفيديو،يعملون في المجال الفلاحي .

و قالت مصادرنا من عين المكان،أن عدد من الفلاحة أبناء المنطقة يعملون في الشمندر لمحوا سيارة الخطاف و طالبوا منه مغادرة المكان إلا أنه رفض ليقوموا بمهاجمته خصوصا حسب مصادرنا،أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصطحب معه نساء في سيارته و يقف في منطقة خلاء بأحد الدواوير المتواجدة بجمعة السحيم.



، و تعود تفاصيل الواقعة،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،إلى يوم الخميس الماضي 24 ماي، عندما تقدمت طالبة و سائق سيارة كبيرة بشكاية تفيد تعرضهما لهجوم خطير من طرف بعض الملثمين حيث أكدت الشابة أنها كانت تقوم ببحث بيولوجي و طالبت من سائق السيارة الذي يستخدم سيارته في النقل السري،إيصالها لاستكمال بحثها.

و بعد محاصرتهما بأسئلة حرجة خصوصا أنها لا تتوفر على رخصة البحث ،نفت الطالبة هذه الرواية وأكدت في أقوالها أنها تعرفت على ''الخطاف'' قبل 3 أشهر و طالبها بربط علاقة عاطفية معه،نافية أن تكون قد مارست معه الجنس وسط سيارته في رمضان.