ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة ﻿

شـــوف تيفي:(ك ع) (ع خ)
في جديد واقعة الإعتداء التي تعرضت له شابة و خطاف على يد ملثمين داخل سيارة كبيرة جرت أطوارها بـدوار تابع لجمعة سحيم" بإقليم آسفي علمت "شوف تيفي من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي توصلت بشكاية من رجل و امرأة في الموضوع.
، و تعود تفاصيل الواقعة،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،إلى يوم الخميس الماضي 24 ماي، عندما تقدمت طالبة و سائق سيارة كبيرة بشكاية تفيد تعرضهما لهجوم خطير من طرف بعض الملثمين حيث أكدت الشابة أنها كانت تقوم ببحث بيولوجي و طالبت من سائق السيارة الذي يستخدم سيارته في النقل السري،إيصالها لاستكمال بحثها.
و بعد محاصرتهما بأسئلة حرجة خصوصا أنها لا تتوفر على رخصة البحث ،نفت الطالبة هذه الرواية وأكدت في أقوالها أنها تعرفت على "الخطاف" قبل 3 أشهر و طالبها بربط علاقة عاطفية معه،نافية أن تكون قد مارست معه الجنس وسط سيارته في رمضان.
و بعد الاستماع لأقوالهما ،فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء الموثق بشريط فيديو.
سنوافيكم بمزيد من التفاصيل..