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ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:23 ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة | مجتمع
ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة
في جديد واقعة الإعتداء التي تعرضت له شابة و خطاف على يد ملثمين داخل سيارة كبيرة جرت أطوارها بـدوار تابع لجمعة سحيم'' بإقليم آسفي علمت ''شوف تيفي من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي توصلت بشكاية من رجل

شـــوف تيفي:(ك ع) (ع خ)

 

في جديد واقعة الإعتداء التي تعرضت له شابة و خطاف على يد ملثمين داخل سيارة كبيرة جرت أطوارها بـدوار تابع لجمعة سحيم" بإقليم آسفي علمت "شوف تيفي من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي توصلت بشكاية من رجل و امرأة في الموضوع.

، و تعود تفاصيل الواقعة،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،إلى يوم الخميس الماضي 24 ماي، عندما تقدمت طالبة و سائق سيارة كبيرة بشكاية تفيد تعرضهما لهجوم خطير من طرف بعض الملثمين حيث أكدت الشابة أنها كانت تقوم ببحث بيولوجي و طالبت من سائق السيارة الذي يستخدم سيارته في النقل السري،إيصالها لاستكمال بحثها.

و بعد محاصرتهما بأسئلة حرجة خصوصا أنها لا تتوفر على رخصة البحث ،نفت الطالبة هذه الرواية وأكدت في أقوالها أنها تعرفت على "الخطاف" قبل 3 أشهر و طالبها بربط علاقة عاطفية معه،نافية أن تكون قد مارست معه الجنس وسط سيارته في رمضان.

و بعد الاستماع لأقوالهما ،فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء الموثق بشريط فيديو.

سنوافيكم بمزيد من التفاصيل..



‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب جمعة السحيم طالبة آسفي

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