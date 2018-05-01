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الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:16 الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال | بوليتيك
الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بخصوص ما راج مؤخرا من نقاش حول الدعم الاجتماعي للصحافيين، موضحا أن الدعم الاجتماعي هو غير منظم بمرسوم بل هو في إطار اتفاقية بين وزارة الثقافة

 شوف تيفي:

 قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بخصوص ما راج مؤخرا من نقاش حول الدعم الاجتماعي للصحافيين، موضحا أن الدعم الاجتماعي هو غير منظم بمرسوم بل هو في إطار اتفاقية بين وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، في علاقتها مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين، لذلك فإن الحكومة لم تتخذ بشأنه أي قرار أو أي تدخل بشأنه.

وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لم يتخذ أي قرار بالمطلق ضدا في هذا الموضوع، بحيث سبق وتحدث أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة مع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج قبل عقد الندوة الصحفية ليوم الخميس 31 ماي 2018، والذي أكد بدوره أن ما يجري في هذا الأمر بخصوص تلك الاتفاقية المبرمة بين قطاع الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية، لم تتخذ الوزارة بخصوصه أي قرار لغاية اللحظة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مصطفى الخلفي التصريح الحكومي الدعم الاجتماعي للصحافيين محمد الأعرج جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين

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