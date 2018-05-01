رئيس ''الكاف'' يجدد دعمه لـ ''موروكو 2026 '' ﻿

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''كاف''، دعمه الكبير لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

شوف سبور

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''كاف''، دعمه الكبير لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي في حوار مع قناة ''الكأس'' القطرية، إنه ''لابد من الاعتراف أن القارة الإفريقية لا تضم دولا كثيرة تستطيع تنظيم بطولة كبيرة بحجم كأس العالم، إلا أن المغرب بفضل تطوره وإمكانياته يستطيع استضافة ذلك العرس العالمي''.

وأوضح رئيس الكاف ''نظرا لأنني رئيس للكاف أنا فخور بأن بلدا من إفريقيا، تقدم بطلب الترشح لاستضافة المونديال، وأوجه الشكر إلى الملك محمد السادس لدعمه هذه المبادرة من أجل أن تنظم القارة السمراء كأس العالم''.

وختم حديثه ''أنا لا أعتبر هذا الملف للمغرب فقط بل هو ملف إفريقيا بأكملها، لأن القارة ستستفيد من تنظيم كأس العالم فيها''.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.