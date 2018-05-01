 مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا | بووز

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا | بووز

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب شرع اليد اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة | مجتمع

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب ''شرع اليد'' اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة | مجتمع

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال | بوليتيك

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال

مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك | مجتمع

مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من

فيديو : تصريح هيرفي رونار بعد ودية المغرب و أوكرانيا | بووز

فيديو : تصريح هيرفي رونار بعد ودية المغرب و أوكرانيا

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:09 مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك | مجتمع
مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أنه تم في إطار مراقبة الأسعار القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أنه تم في إطار مراقبة الأسعار القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 ألف نقطة بيع، أدت إلى حجز وإتلاف 93 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إلى غاية 14 رمضان الموافق لـ 30 ماي الجاري.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال صحفي، حول مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن حصيلة عمليات المراقبة أسفرت أيضا عن تحرير 465 مخالفة أقرت على إثرها عقوبات، منها إغلاق 5 محلات تجارية أربعة منها في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح أن عمليات المراقبة الميدانية همت 878 عملية على مستوى المدن والمراكز الحضرية، و345 عملية على مستوى المراكز القروية والمناطق القروية، إلى جانب 262 عملية على صعيد الأسواق الأسبوعية.

وأضاف أن الرقم الهاتفي الوطني (5757) المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين توصل بـ 2425 مكالمة نتج عنها 344 عملية مراقبة ميدانية، مشيرا إلى أنه لا تزال 488 شكاية هاتفية يجري بشأنها البحث.

وخلص الوزير إلى أن هذه المعطيات المرقمة التي تهم الفترة الممتدة إلى غاية 14 رمضان تؤكد المجهود المكثف والمتواصل للجنة الوزارية المكلفة بمراقبة وتتبع الأسعار، والتي ترأسها وزارة الداخلية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رمضان الاستهلاك الأسعار مدينة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب شرع اليد اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة | مجتمع

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب ''شرع اليد'' اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة | مجتمع

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تـــصريح للخطاف اللي شرملوه مُلثمين صحاب شرع اليد هو وطالبة نواحي آسفي: كنت غير موصل السيدة وهاجمونا واتاهمونا بممارسة الجنس فرمضان / الرواية الكاملة من قلب منزله ! | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

أول تـــصريح للخطاف اللي شرملوه مُلثمين صحاب شرع اليد هو وطالبة نواحي آسفي: كنت غير موصل السيدة وهاجمونا واتاهمونا بممارسة الجنس فرمضان / الرواية الكاملة من قلب منزله !

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام | خارج البلاطو

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..''خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام''

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا | فطور مع ولاد الشعب

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس | خارج البلاطو

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس

﻿

آخر المستجدات

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع
منذ 7 دقائق

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا | بووز

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا | بووز

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.