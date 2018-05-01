 محطتان لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 تتوفران على تقنيات معالجة متطورة ﻿
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محطتان لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 تتوفران على تقنيات معالجة متطورة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:08 محطتان لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 تتوفران على تقنيات معالجة متطورة | مجتمع
محطتان لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 تتوفران على تقنيات معالجة متطورة
كشف بوطيب محمد رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية، أن محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 اللتين تم توسيعهما، تتوفران على تقنيات معالجة

شوف تيفي و.م.ع

كشف بوطيب محمد رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية، أن محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و2 اللتين تم توسيعهما، تتوفران على تقنيات معالجة متطورة مطابقة للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وفي حوار لبوطيب خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، كشف المتحدث على هامش زيارة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن محطتي معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2، بهدف إطلاع الرأي العام على الجهود التي بذلت لحل الإشكال الذي طرح سابقا حول المياه الصادرة عن المؤسستين السجنيتين، أن هذه التقنيات المتطورة (إم.ب.ب.إر) و(إم.ب.إر) أعطت نتائج جد مهمة على مستوى جودة المياه ، مشيرا إلى أن التحاليل كشفت أن المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة.

وأضاف أنه تم الاشتغال مع المندوبية العامة لإدارة السجون وكتابة الدولة المكلفة بالماء، مباشرة بعد اجتماع يناير الماضي، الذي تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع هاتين المحطتين، وذلك لإنجاز هذه الأشغال في وقت قياسي رغم التساقطات المطرية التي عرقلت الأشغال.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الفارطة، تم تفريغ الفائض من هذه المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.

وأضاف البلاغ، أن حجم المياه التي تم نقلها من المركز السجني العرجات 1 وتصريفها بشبكة التطهير السائل لشركة ريضال، بلغ حوالي 36 ألف متر مكعب، وذلك باستعمال شاحنات صهريجية اشتغلت بصفة مستمرة على مدار اليوم، حيث تم التوقف عن العمل بهذه المقاربة المؤقتة منذ حوالي أسبوع، بعد التأكد من اشتغال محطة المعالجة الجديدة بشكل جيد، من خلال نتائج التحاليل المنجزة من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عبر مختبر معتمد.

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