سابقة..بسبب حموضة الأعمال الرمضانية..رفع أول دعوى قضائية على القنوات العمومية ﻿

أكد عبد العالي تريكت رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، يومه الخميس 31 ماي، لـ ''شوف تيفي''، أن الجمعية تفكر في رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية، وذلك بسبب مضمون الأعمال الفنية المقدمة بهذه

''شوف تيفي''

أكد عبد العالي تريكت رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، يومه الخميس 31 ماي، لـ ''شوف تيفي''، أن الجمعية تفكر في رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية، وذلك بسبب مضمون الأعمال الفنية المقدمة بهذه القنوات خلال شهر رمضان الجاري.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، أن مكتب الجمعية سيعقد اجتماعا سيتم خلال مناقشة فكرة رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية التي سيتم تسليمها لمجموعة من المحامين للتكلف بها وتكييفها، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم كذلك وضع شكاية لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ''الهاكا''.

وبخصوص رأيه في الأعمال الرمضانية المعروضة بالقنوات العمومية، عبر تريكت عن غضبه واستيائه الشديد من مضونها، واصفا إياها بـ ''الهزيلة '' والبشعة'' التي لم تحترم المشاهد والذوق الفني العام، قائلا: ''ولينا كنفطرو في الشارع..وفي الشارع وماكنلقاوش ذاك الكلام السفيه اللي كيتقال في هاذ الأعمال.''.

وعبر رئيس الجمعية عن أسفه من الكم الهائل للإشهارات بشكل يخالف المعايير الدولية، حيث لا تتجاوز مدتها في القنوات العادية والعامة خمس دقائق في الساعة.