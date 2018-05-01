 سابقة..بسبب حموضة الأعمال الرمضانية..رفع أول دعوى قضائية على القنوات العمومية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا | بووز

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا | بووز

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب شرع اليد اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة | مجتمع

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب ''شرع اليد'' اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة | مجتمع

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال | بوليتيك

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال

مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك | مجتمع

مراقبة الأسعار.. القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 نقطة بيع أدت إلى حجز 93 طنا من

فيديو : تصريح هيرفي رونار بعد ودية المغرب و أوكرانيا | بووز

فيديو : تصريح هيرفي رونار بعد ودية المغرب و أوكرانيا

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

سابقة..بسبب حموضة الأعمال الرمضانية..رفع أول دعوى قضائية على القنوات العمومية

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 21:03 سابقة..بسبب حموضة الأعمال الرمضانية..رفع أول دعوى قضائية على القنوات العمومية | مجتمع
سابقة..بسبب حموضة الأعمال الرمضانية..رفع أول دعوى قضائية على القنوات العمومية
أكد عبد العالي تريكت رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، يومه الخميس 31 ماي، لـ ''شوف تيفي''، أن الجمعية تفكر في رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية، وذلك بسبب مضمون الأعمال الفنية المقدمة بهذه

''شوف تيفي''

أكد عبد العالي تريكت رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، يومه الخميس 31 ماي، لـ ''شوف تيفي''، أن الجمعية تفكر في رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية، وذلك بسبب مضمون الأعمال الفنية المقدمة بهذه القنوات خلال شهر رمضان الجاري.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، أن مكتب الجمعية سيعقد اجتماعا سيتم خلال مناقشة فكرة رفع دعوى قضائية على القنوات العمومية التي سيتم تسليمها لمجموعة من المحامين للتكلف بها وتكييفها، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم كذلك وضع شكاية لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ''الهاكا''.

وبخصوص رأيه في الأعمال الرمضانية المعروضة بالقنوات العمومية، عبر تريكت عن غضبه واستيائه الشديد من مضونها، واصفا إياها بـ ''الهزيلة '' والبشعة'' التي لم تحترم المشاهد والذوق الفني العام، قائلا: ''ولينا كنفطرو في الشارع..وفي الشارع وماكنلقاوش ذاك الكلام السفيه اللي كيتقال في هاذ الأعمال.''.

وعبر رئيس الجمعية عن أسفه من الكم الهائل للإشهارات بشكل يخالف المعايير الدولية، حيث لا تتجاوز مدتها في القنوات العادية والعامة خمس دقائق في الساعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجمعية المغربية لحقوق المشاهد دعوى قضائية الهاكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب شرع اليد اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة | مجتمع

انفــراد:هذه هوية الملثمين صْحاب ''شرع اليد'' اللي شرملو طالبة و خطاف بجمعة اسحــيم وهاشنو كانو كايديرو قبل الحادثة

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة | مجتمع

ســـكوب من قلب جمعة السحيم..حقائق تظهر لأول مرة في قضية صحاب شرع اليد اللي ضربو خطاف و طالبة جامعية و اعترافات خطيرة تُدلي بها للطالبة المعنفة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تـــصريح للخطاف اللي شرملوه مُلثمين صحاب شرع اليد هو وطالبة نواحي آسفي: كنت غير موصل السيدة وهاجمونا واتاهمونا بممارسة الجنس فرمضان / الرواية الكاملة من قلب منزله ! | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

أول تـــصريح للخطاف اللي شرملوه مُلثمين صحاب شرع اليد هو وطالبة نواحي آسفي: كنت غير موصل السيدة وهاجمونا واتاهمونا بممارسة الجنس فرمضان / الرواية الكاملة من قلب منزله !

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام | خارج البلاطو

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..''خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام''

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا | فطور مع ولاد الشعب

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس | خارج البلاطو

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس

﻿

آخر المستجدات

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع
منذ 6 دقائق

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا | بووز

شاهد ماذا قال إعلام الإماراتي عن تعادل المنتخب المغربي ضد أوكرانيا

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا | بووز

فيديو : الفنان حكيم زياش يتفنن في مراوغة لاعب منتخب أوكرانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.