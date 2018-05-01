 هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لحظة التدخل العنيف للاعب أوكرانيا في حق مبارك بوصوفة و اشتباك بين اللاعبين | بووز

لحظة التدخل العنيف للاعب أوكرانيا في حق مبارك بوصوفة و اشتباك بين اللاعبين

فيديو : الأسود ينهون الشوط الأول أمام أوكرانيا بدون أهداف | بووز

فيديو : الأسود ينهون الشوط الأول أمام أوكرانيا بدون أهداف

هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة | مجتمع

هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء

شاهد بالفيديو أخطر فرصة للمنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش في الشوط الأول | بووز

شاهد بالفيديو أخطر فرصة للمنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش في الشوط الأول

القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي يحل بالمغرب بسبب احتمال حدوث مواجهة حربية بين المملكة و جبهة البوليساريو بسبب نزاع الصحراء | بوليتيك

القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي يحل بالمغرب بسبب احتمال حدوث مواجهة حربية بين المملكة و

فيديو مؤلم..شاب كيصرخ وسط المستشفى بالجديدة: الواليدة كتموت والسبيطار ما فيهش الأطباء | مجتمع

فيديو مؤلم..شاب كيصرخ وسط المستشفى بالجديدة: ''الواليدة كتموت والسبيطار ما فيهش الأطباء''

من قلب سويسرا .. شاهد لحظة عزف النشيد الوطني المغربي قبل بداية مباراة أوكرانيا | بووز

من قلب سويسرا .. شاهد لحظة عزف النشيد الوطني المغربي قبل بداية مباراة أوكرانيا

عاجل..ممثل النيابة العامة غاضب خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو دار وسط القاعة | مجتمع

عاجل..ممثل النيابة العامة غاضب خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو دار وسط القاعة

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 18:59 هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة | مجتمع
هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432

شـــوف تيفي:

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.

وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب رخصة السياقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو مؤلم..شاب كيصرخ وسط المستشفى بالجديدة: الواليدة كتموت والسبيطار ما فيهش الأطباء | مجتمع

فيديو مؤلم..شاب كيصرخ وسط المستشفى بالجديدة: ''الواليدة كتموت والسبيطار ما فيهش الأطباء''

عاجل..ممثل النيابة العامة غاضب خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو دار وسط القاعة | مجتمع

عاجل..ممثل النيابة العامة غاضب خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو دار وسط القاعة

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي | مجتمع

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض السيدا | مجتمع

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض ''السيدا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام | خارج البلاطو
منذ 57 دقيقة

أول تصريح بالدموع لابنة المُسنة اللي ذْبــحها راجلها فسوق الأربعاء في رمضان..''خلاني يتيمة بغيت ليه الإعدام''

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا | فطور مع ولاد الشعب

من سطات لكازا..حكاية مؤلمة لشاب مغربي كيفطر فالزنقة..الواليد كان فالمخابرات الفرنسية و منين مات الأم ديالي تزوجات و جرات عليا

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس | خارج البلاطو

تطورات خطيرة في قضية الزوج اللي مارس الجنس مع أم مرتو تحت التهديد ..حصلت مراتي كتخوني و منين دعيتها دخلات الواليد الحبس

فـــطور مع مشهور..طــرائف خاصة للفنان محمد رضى في رمضان..هاذ العام درت الريجيم /تزوجت فالخفاء/وهاذي حقيقة فبركة الكاميرا الخفية اللي شاركت فيها | فطور مع مشهور

فـــطور مع مشهور..طــرائف خاصة للفنان محمد رضى في رمضان..هاذ العام درت الريجيم /تزوجت فالخفاء/وهاذي حقيقة فبركة الكاميرا الخفية اللي شاركت فيها

﻿

آخر المستجدات

لحظة التدخل العنيف للاعب أوكرانيا في حق مبارك بوصوفة و اشتباك بين اللاعبين | بووز
منذ 15 دقيقة

لحظة التدخل العنيف للاعب أوكرانيا في حق مبارك بوصوفة و اشتباك بين اللاعبين

فيديو : الأسود ينهون الشوط الأول أمام أوكرانيا بدون أهداف | بووز

فيديو : الأسود ينهون الشوط الأول أمام أوكرانيا بدون أهداف

هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة | مجتمع

هــام للمقبلين على اجتياز امتحان السياقة.. حكومة العثماني تُراجع مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.