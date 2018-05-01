القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي يحل بالمغرب بسبب احتمال حدوث مواجهة حربية بين المملكة و جبهة البوليساريو بسبب نزاع الصحراء ﻿

في خضم أجواء التوتر التي أحدثتها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، على حدود المنطقة العازلة الواقعة تحت نفوذ ومراقبة الأمم المتحدة، قام القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي روبرت نيلر بزيارة

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في خضم أجواء التوتر التي أحدثتها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، على حدود المنطقة العازلة الواقعة تحت نفوذ ومراقبة الأمم المتحدة، قام القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي روبرت نيلر بزيارة عاجلة إلى المغرب، أجرى خلالها لقاءات مع المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

وتناولت "الجزائر تايمز" في تقرير لها، موضوع هذه الزيارة بعدما وصفتها ب "النادرة التي لا تبشر بالخير"، معتبرة أن الزيارات العادية والكلاسيكية ذات الطابع العسكري لبلدان الخارج، عادة ما يقوم بها مساعدون وجنرالات من الجيش الكلاسيكي الأمريكي، وليس قائد قوات المارينز التي "لا تعد قوات عادية مثل القوات البرية أو الجوية، بل هي قوات خاصة تتبع للرئيس الأمريكي مباشرة أكثر من ارتباطها بالبنتاغون" يضيف المصدر الإعلامي الجزائري.

وأوضح التقرير الإخباري الذي أعدته "الجزائر تايمز" أن القائد الأعلى لمشاة البحرية المارينز، نادرا ما يزور دولا معينة خاصة خارج الحلف الأطلسي إلا إذا كان الأمر في غاية الأهمية، مبرزة أن زيارة روبرت نيلر شخصيا للمغرب يعني وجود أجندة لمواجهة طارىء معين أو تقديم مساعدة والتوقيع على اتفاقيات استراتيجية، يشير المنبر الإعلامي ذاته.

وأوضح المصدر أنه في حالة المغرب الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك تخوف كبير يسود المنطقة بفعل احتمال حدوث مواجهة حربية بينه وبين جبهة البوليساريو بسبب نزاع الصحراء الذي ينحو في اتجاه التأزم والتوتر، في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة التوجس لدى الجزائر التي قامت بتسليح نفسها بشكل كبير للغاية، بعدما حصلت على طائرات متقدمة ونظام إس 400 المضاد للطيران، علاوة على صواريخ هجومية من نوع إسكندر التي تسبب قلقا حقيقيا للحلف الأطلسي، فكيف لا بدولة مثل المغرب؟ تتساءل "الجزائر تايمز".

المصدر ذاته، ذكر أن الجيش المغربي يضع نصب أعينه تجربة المارينز للإستفادة منه عسكريا، وهي تجربة تتميز بسرعة الحركة والإنتشار وخفة المعدات الحربية، ولكنها تكون حاسمة لإبطال مفعول الأهداف العسكرية الثقيلة للخصم، مدعيا أن السبب في ذلك يعود لصعوبة مجاراة المغرب لسياسة التسلح التي تقوم بها الجزائر

وحسب الجزائر تايمز فإنه رغم التوتر السياسي بين الرباط وواشنطن في بعض الأحيان ومنه معالجة ملف الصحراء، يحظى المغرب بأولوية خاصة بالنسبة للمؤسسة العسكرية الأمريكية.