عاجل..ممثل النيابة العامة غاضب خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شنو دار وسط القاعة ﻿

اضطر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، إلى رفع أشغال جلسة المتورطين في أحداث الريف، وذلك بعد قيام حكيم الوردي ممثل النيابة

"شوف تيفي"

اضطر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، إلى رفع أشغال جلسة المتورطين في أحداث الريف، وذلك بعد قيام حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، برمي الميكروفون وقذف الكرسي، احتجاجا على كلمة "العبث"، التي تلفظت بها المحامية أسماء الوديع.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن المحامية أسماء الوديع المنتمية لهئية الدفاع عن المعتقلين، وصفت الطريقة التي يوجه بها حكيم الوردي ممثل النيابة العامة للأسئلة إلى أحد الشهود بـ "العبث"، وهو ما أثار غضبه، ليقوم برمي الميكروفون وقذف الكرسي.



وأضاف الموفد أن ممثل النيابة العامة، وجه أسئلة لأحد الشهود بخصوص واقعة إمزورن، إلا أن ممثلي دفاع المعتقلين اعتبروا بعض الأسئلة لا معنى لها، ما جعل حكيم الوردي يعبر عن غضبه الشديد من خلال الصراخ وسط القاعة التي تجرى بها أطوار الجلسة.