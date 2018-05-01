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هذه هي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام أوكرانيا

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 17:36 هذه هي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام أوكرانيا | سبور
هذه هي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام أوكرانيا
كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء يومه الخميس 31 ماي 2018، منتخب أوكرانيا.

شوف سبور 


كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء يومه الخميس 31 ماي 2018، منتخب أوكرانيا.
وتدخل هذه المباراة الودية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم فيفا روسيا 2018.
وسيجرى هذا اللقاء الودي، الذي سينطلق على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السادسة بالتوقيت المغربي)، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني:
12 – منير الكجوي
5 – المهدي بنعطية
6 – غانم سايس
4 – مروان داكوسطا
3 – حمزة منديل
10 – يونس بلهندة
8 – كريم الاحمدي
16 – نور الدين امرابط
14 – امبارك بوصوفة
7 – حكيم زياش
13- خالد بوطيب
دكة الاحتياط :
1 – ياسين بونو
22 – احمد رضا التكناوتي
25 – بدر بانون
2 – اشرف حاكيمي
11 – فيصل فجر
18 – امين حارث
21 – سفيان امرابط
9 – أيوب الكعبي
20 – عزيز بوحدوز
15 – يوسف ايت بناصر
17- نبيل درار
23 – المهدي كاريسلا
24 – وليد الحجام
19 – يوسف النصيري
26 – نوصير المزراوي

 

 

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