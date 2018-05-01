حسنية أكادير ينفي رحيل بديع أووك للوداد الرياضي ﻿

أكدت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عدم رحيل مهاجم الفريق بديع أووك، بعد العديد من الشائعات التي روجت بشأن انتقال اللاعب لفريق الوداد الرياضي خلال الأيام الأخيرة.

شوف سبور

أكدت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عدم رحيل مهاجم الفريق بديع أووك، بعد العديد من الشائعات التي روجت بشأن انتقال اللاعب لفريق الوداد الرياضي خلال الأيام الأخيرة.

ونفت إدارة "غزالة سوس" ما يتداول بخصوص مغادرة بديع أووك للفريق، من خلال التأكيد على صدر الصفحة الرسمية أن اللاعب المذكور لازال لاعبا بحسنية أكادير.

وكانت تقارير إخبارية، أكدت أن نجم حسنية أكادير، بديع أووك، أعطى موافقته المبدئية، لمسؤولي فريق الوداد الرياضي، للانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويذكر أن نجم حسنية أكادير، بديع أووك، كان قد تلقى مجموعة من العروض الخارجية من الدوري الإماراتي و التركي، إضافة إلى بعض الفرق المغربية كنهضة بركان والجيش الملكي.