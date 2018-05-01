عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، طرد الصحافي المعتقل حميد المهداوي، بسبب صراخه داخل القفص الزجاجي بالقاعة 7 بمحكمة

"شوف تيفي":

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، طرد الصحافي المعتقل حميد المهداوي، بسبب صراخه داخل القفص الزجاجي بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك خلال طرح المحامي الحسيني كروط لمجموعة من الأسئلة على أحد الشهود.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن المهداوي، عبر عن رفضه للطريقة التي يطرح بها المحامي كروط الأسئلة، وطالبه بتوجيهها بطريقة مباشرة دون إطالة، لأنه تعب من الانتظار ويرغب في سماع النطق بالأحكام.

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، حاول تهدئة المهداوي الذي رفض الالتزام وواصل الصراخ من داخل القفص الزجاجي، قائلا:" علاش المغاربة كايحكروا الصحافة.. واحنا الصحافيين كانحتارموكم"، ما جعل القاضي يرفع الجلسة بعد قرار الطرد.



