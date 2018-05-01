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الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 16:23 الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك
الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن كرامة المرأة المغربية خط أحمر في أي نقطة جغرافية عبر العالم، موضحا بأن الحكومة تتبع الموضوع وتقوم باتصالات في هذا الباب عبر القطاعات الوزارية

 شوف تيفي:

أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن كرامة المرأة المغربية خط أحمر في أي نقطة جغرافية عبر العالم، موضحا بأن الحكومة تتبع الموضوع وتقوم باتصالات في هذا الباب عبر القطاعات الوزارية المعنية.

وقال الخلفي في جوابه حول أسئلة ''شوف تيفي'' بهذا الصدد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة اليوم تتابع هذا الموضوع عن كثب وتدرس التطورات وستكون هناك مناقشة للموضوع على مستوى البرلمان، وهو موضوع ليس بالسهل حسب تعبير المتحدث، مضيفا أن الحكومة واعية بالتحديات التي يطرحها عليها.

وكشف مصطفى الخلفي لـ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة أجرى عدة اتصالات مع القطاعات المعنية من أجل عقد اجتماع بخصوص هذا الموضوع ، واصفا إياه ''ليس بالقضية السهلة''.

وأضاف الخلفي، بأن الحكومة ستفتح تحقيقا وعمليات تواصل مكثفة لأن ما أثير حول هذا الموضوع لا يمكن للقطاع الحكومي إلا أن يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتابع موضوع الإشكاليات اليومية للمغربيات بباب سبتة أيضاً، وهناك لجنة خاصة تتدارس الموضوع لإيجاد حلول جذرية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الخلفي عاملات حقول الفراولة البرلمان إسبانيا الحكومة

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