هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال ﻿

نفت حنان رحاب عضوة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، المعطيات المتداولة بخصوص قرار وزارة الثقافة والاتصال توقيف صرف مبلغ مالي لفائدة الجمعية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة

"شوف تيفي"

نفت حنان رحاب عضوة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، المعطيات المتداولة بخصوص قرار وزارة الثقافة والاتصال توقيف صرف مبلغ مالي لفائدة الجمعية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي سيتم توزيعه على الصحافيين، في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي للصحافيين.

ووصفت رحاب لـ "شوف تيفي" ما يتم تداوله بالافتراء والكذب، مشيرة إلى أن الدعم لم يتم صرفه لحدود اليوم لأن الجمعية اختارت التأجيل إلى غاية انتهاء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، حتى لا يقول البعض إن الدعم جاء خلال هذه الفترة لاستمالة الناخبين .

تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الإخبارية، نشرت معطيات تشير إلى أن وزارة الثقافة والاتصال، قررت توقيف صرف مبلغ مالي يناهز 550 مليون سنتيم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قصد توزيعه على الصحافيين، في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي للصحافيين، بصفة نهائية، وذلك لأن تسليم مبلغ مالي من ميزانية الوزارة للجمعية، مخالف للقانون.