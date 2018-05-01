هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني ﻿

من المرتقب أن الناخب الوطني هيرفي رونار خلال المباراة التي سيواجه فيها المنتخب المغربي مساء اليوم الجمعة أمام منتخب أوكرانيا فى مباراة ودية على أرضية ملعب جنيف بسويسرا استعدادا لنهائيات كأس

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من المرتقب أن الناخب الوطني هيرفي رونار خلال المباراة التي سيواجه فيها المنتخب المغربي مساء اليوم الجمعة أمام منتخب أوكرانيا فى مباراة ودية على أرضية ملعب جنيف بسويسرا استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، بالتشكيلة التالية.

حيث من المحتمل أن تعرف هذا المباراة الودية ، غياب أشرف نبيل درار بسبب تعرضه لإصابة خفيفة في التداريب.

إليكم التشكيلة المحتلمة :

منير المحمدي– غانم سايس- المهدي بنعطية– أشرف حكيمي – يونس بلهندة – مبارك بوصوفة – كريم الأحمدي – نور الدين امرابط – حكيم زياش – خالد بوطيب –أيوب لكعبي.