عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب ''شرع اليد'' وهذا ما قررته ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بشكل سريع مع فيديو يظهر لحظة تعرض طالبة و خطاف إلى اعتداء خطير من طرف ملثمين و فتحت تحقيقا معمقا في الشريط المتداول عبر مواقع

شــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بشكل سريع مع فيديو يظهر لحظة تعرض طالبة و خطاف إلى اعتداء خطير من طرف ملثمين و فتحت تحقيقا معمقا في الشريط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت شوف تيفي قد كشفت أن المعطيات الأولى الخاصة بالفيديو المتداول تشير إلى أن فصوله، وقعت نهاية الأسبوع الماضي، بدوار معروف يوجد نواحي مدينة آسفي و الشخص الذي يظهر بالفيديو، متزوج في عقده الخامس، يعمل في مجال النقل السري ''خطاف''، ويملك سيارة تحمل ترقيما مسجلا بمدينة مراكش، وينحدر من الدوار الذي شهد الواقعة، أما الشابة التي ظهرت هي الأخرى غارقة في دمائها، نظرا لتعرضها للضرب على يد أصحاب شرع اليد، فهي شابة في عقدها الثالث.

وأبرز ذات المصدر أن بعض أبناء الدوار الذي جرت به فصول الواقعة، هم من تورطوا في الاعتداء على السائق والفتاة.