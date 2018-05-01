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خاص.. هذه حقيقة عودة معاوي للاتحاد طنجة ومفاوضة اللاعب ديدي نجم المغرب الفاسي

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 15:43 خاص.. هذه حقيقة عودة معاوي للاتحاد طنجة ومفاوضة اللاعب ديدي نجم المغرب الفاسي | سبور
خاص.. هذه حقيقة عودة معاوي للاتحاد طنجة ومفاوضة اللاعب ديدي نجم المغرب الفاسي
علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب عبد الغني معاوي مباشرة بعد عودته من الإمارات حيث خاض تجربة لموسم واحد مع فريق الإمارات

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب عبد الغني معاوي مباشرة بعد عودته من الإمارات حيث خاض تجربة لموسم واحد مع فريق الإمارات الإماراتي.

وفي المقابل نفت ذات المصادر، في حديث لـ '' شوف سبور''، أن يكون الفريق قد دخل في مفاوضات ثانية مع اللاعب ديدي أنجي الممارس رفقة فريق المغرب الفاسي ضمن القسم الوطني الثاني، موضحة أن التركيز الحالي ينصب على اللاعب معاوي وبعض اللاعبين الآخرين لا ينتمون للقسم الثاني.

وحسب ذات المصادر، فإن معاوي معجب جدا بالفريق والمدينة بحيث نال حب الجماهير كما أنه اقتنى منزلا بالقرب من الملعب الكبير وبالتالي فإن الحظوظ مرتفعة للفوز بعقد اللاعب.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب اتحاد طنجة عبد الغني معاوي

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