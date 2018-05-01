مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب ﻿

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أقدمت على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين والمحرومين من حقوقهم بصفة نهائية، وأنها تطبق ما يكفله الدستور للطفل، كما أنها تتابع ملف الأطفال

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أقدمت على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين والمحرومين من حقوقهم بصفة نهائية، وأنها تطبق ما يكفله الدستور للطفل، كما أنها تتابع ملف الأطفال المهملين باهتمام كبير، وأنها عازمة على إنهائه، وعرض النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن.

وأوضح الخلفي عقب الاجتماع الحكومي يومه الخميس 31 ماي 2018، أن الحكومة وجهت منشورا في موضوع إطلاق حملة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي اشتغلت عليها اللجنة الوطنية المكلفة، وإرساء لجان جهوية وفرق متنقلة وحملات تحسيسية بدء من وزارة الأوقاف عبر المساجد وهيئات وزارية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار مصطفى الخلفي أن السبب الرئيسي من بين المسببات الكبرى هو عدم توثيق زواج الأبوين أو تأخر التسجيل لجهلهم بالقانون ولاسيما في المناطق النائية، وفي السياق ذاته أشار أن رئيس الحكومة نوه بالقطاعات الوزارية ذات الصلة بالحملة والتي بذلت مجهودا في هذا الصدد، منها وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، إلى جانب وزارة العدل، ووزارة التضامن والأسرة، معتبرا أن ''هناك قرار بإنهاء هذا الملف نهائيا لأن لهؤلاء الأطفال لهم الحق بأن يكونوا مسجلين ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في التمدرس، وفي الصحة، وفي الاعتراف بهم''.