 مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي | مجتمع

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال | بوليتيك

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع | بوليتيك

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب شرع اليد وهذا ما قررته | بوليتيك

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب ''شرع اليد'' وهذا ما قررته

مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب | بوليتيك

مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. التبغ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموة | منوعات

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. التبغ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموة

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض السيدا | مجتمع

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض ''السيدا''

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 15:40 مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب | بوليتيك
مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أقدمت على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين والمحرومين من حقوقهم بصفة نهائية، وأنها تطبق ما يكفله الدستور للطفل، كما أنها تتابع ملف الأطفال

 شوف تيفي:

 قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أقدمت على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين والمحرومين من حقوقهم بصفة نهائية، وأنها تطبق ما يكفله الدستور للطفل، كما أنها تتابع ملف الأطفال المهملين باهتمام كبير، وأنها عازمة على إنهائه، وعرض النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن.

وأوضح الخلفي عقب الاجتماع الحكومي يومه الخميس 31 ماي 2018، أن الحكومة وجهت منشورا في موضوع إطلاق حملة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي اشتغلت عليها اللجنة الوطنية المكلفة، وإرساء لجان جهوية وفرق متنقلة وحملات تحسيسية بدء من وزارة الأوقاف عبر المساجد وهيئات وزارية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار مصطفى الخلفي أن السبب الرئيسي من بين المسببات الكبرى هو عدم توثيق زواج الأبوين أو تأخر التسجيل لجهلهم بالقانون ولاسيما في المناطق النائية، وفي السياق ذاته أشار أن رئيس الحكومة نوه بالقطاعات الوزارية ذات الصلة بالحملة والتي بذلت مجهودا في هذا الصدد، منها وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، إلى جانب وزارة العدل، ووزارة التضامن والأسرة، معتبرا أن ''هناك قرار بإنهاء هذا الملف نهائيا لأن لهؤلاء الأطفال لهم الحق بأن يكونوا مسجلين ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في التمدرس، وفي الصحة، وفي الاعتراف بهم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مصطفى الخلفي التصريح الحكومي حملة الأطفال الغير مسجلين الحالة المدنية رئيس الحكومة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال | بوليتيك

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع | بوليتيك

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب شرع اليد وهذا ما قررته | بوليتيك

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب ''شرع اليد'' وهذا ما قررته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : الخميس 31 ماي 2018 | الطقس
منذ 6 دقائق

أحوال الطقس : الخميس 31 ماي 2018

بالفيديو..عصير كيوي و الخوج في أقل من دقيقة | شهيوة فدقيقة

بالفيديو..عصير ''كيوي و ''الخوج'' في أقل من دقيقة

فيديو طريف.. شوف لاعب الرجاء مومي محيح مع منتخب بلاده في مستودع الملابس | قنوات أخرى

فيديو طريف.. شوف لاعب الرجاء مومي محيح مع منتخب بلاده في مستودع الملابس

أجواء الحزن في قلب منزل التلميذة المختفية دعاء بالقنيطرة..و العائلة تُناشد المغاربة عبر شوف تيفي | خارج البلاطو

أجواء الحزن في قلب منزل التلميذة المختفية دعاء بالقنيطرة..و العائلة تُناشد المغاربة عبر شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال | بوليتيك

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع | بوليتيك

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.