بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. التبغ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموة ﻿

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنويا بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل

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بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنويا بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ذلك يشمل العدد 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ.

وقالت منظمة الصحة، إن التبغ يقتل أزيد من سبعة ملايين شخص سنويا وإن الكثير من الأشخاص يعرفون أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأبرمت منظمة الصحة العالمية معاهدة تاريخية في عام 2005، صادقت عليها 180 دولة الآن، تدعو إلى فرض حظر على إعلانات التبغ والترويج له ورعايته وفرض ضرائب للحد من استخدامه.