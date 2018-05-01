وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض ''السيدا'' ﻿

استطاع علماء يابانيون، مؤخرا، إيجاد طريقة تمكن من منع تكاثر فيروس مرض نقص المناعة باستخدام تقنية ''كريسبر'' لتعديل الجينات.

''شوف تيفي''

استطاع علماء يابانيون، مؤخرا، إيجاد طريقة تمكن من منع تكاثر فيروس مرض نقص المناعة باستخدام تقنية ''كريسبر'' لتعديل الجينات.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الخميس 31 ماي، فقد استهدف الباحثون اليابانيون الجينات الفيروسية ''tat'' و''rev''، المسؤولة عن تكاثر الإيدز. وطوروا دليلا خاصا لكل من الحمض النووي لنماذج فيروس نقص المناعة الستة، وأجروا القص اللازم في الشريط الوراثي لهذه الخلايا باستخدام تقنية ''كريسبر''، ومنعوا الفيروس من التكاثر.

وأكدت القناة الروسية أن العلماء، يأملون في استخدام هذه التكنولوجيا لمعالجة مرضى الإيدز بشكل آمن وفعال، مشيرة إلى أن مجلة ''Eurek Alert''، نشرت تقريرا، قالت فيه إن أكثر من 35 مليون شخص في العالم يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية، ويمكن السيطرة على المرض عن طريق تناول أدوية خاصة مضادة للفيروسات، ولكن لا يمكن تحقيق علاج كامل لهذا المرض لأن الجينات الموجودة في الخلايا المصابة هي التي تدعم الفيروسات في الجسم.