23 بالمائة من مجموع المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2018 ينتمون لجهة الدار البيضاء سطات ﻿

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، أن 23 بالمائة من مجموع المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني (دورة يونيو 2018) ينتمون لهذه الجهة.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، أن 23 بالمائة من مجموع المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني (دورة يونيو 2018) ينتمون لهذه الجهة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن مجموع المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا (دورة يونيو 2018) بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح.

وذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، في بلاغ لها، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا (دورة يونيو 2018) على مستوى الجهة ، بلغ 90 ألفا و935 ، تتوزع على 45 ألفا و 706 من الإناث ( 26ر50 بالمائة)، و45 ألفا و229 من الذكور ( 74ر49 بالمائة).

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي 65 ألفا و365 مترشحا ، فيما يصل عددهم على مستوى التعليم الخصوصي إلى 12 ألفا و915 مترشحا.

وبالمقابل بلغ عدد المترشحين الأحرار 12 ألفا و655 ، في حين وصل عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد إلى 70 ألفا و702 مترشحا.

أما بخصوص توزيع المترشحات والمترشحين حسب الشعب ، فقد بلغ عددهم في الشعب العلمية والتقنية 67 ألفا و20 مترشحا ( 70 ر73 بالمائة) ، وعددهم بالشعب الأدبية والأصيلة 23 ألفا و184 مترشحا (49ر25 بالمائة)، فيما بلغ عدد المسالك المهنية والدولية 18 مسلكا .

وأشارت الأكاديمية إلى أنها خصصت هذه السنة 246 مركزا لإجراء الامتحانات ، و79 مركزا للتصحيح، مضيفة أنها عبأت حوالي 27 ألفا و400 من الموارد البشرية للإشراف على هذه العملية ، موزعة ما بين المكلفين بالحراسة ومراقبي جودة الإجراءات، والمكلفين بالمداومة والمكلفين بالتصحيح ، ومراقبي التصحيح .