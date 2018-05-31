مثير...توقيف متسولين يتظاهران بالإعاقة على كرسي متحرك لاستجداء عطف السياح بكورنيش أكادير ﻿

تمكنت السلطات المحلية صباح اليوم من وضع حد لمغامرة شخصين يتخذان من كرسي متحرك وسيلة للنصب والاحتيال على رواد كورنيش مدينة أكادير، وذلك يإيهامهم بأنهما مقعدين ولا يستطيعان المشي بغرض كسب عطفهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت السلطات المحلية صباح اليوم من وضع حد لمغامرة شخصين يتخذان من كرسي متحرك وسيلة للنصب والاحتيال على رواد كورنيش مدينة أكادير، وذلك يإيهامهم بأنهما مقعدين ولا يستطيعان المشي بغرض كسب عطفهم وكرمهم لجمع المال.

وأكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن المتسولين كانا يتناوبان على نفس الكرسي المتحرك ويجوبان مناطق مختلفة من كورنيش أكادير ويتسولان بطريقة احترافية منذ مدة طويلة مكنتهما من كسب أموال طائلة دون تعب ولا كلل بعدما انطلت حيلتهما على كل من يشاهدهما وسط الكورنيش.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية كشف أمر المتسولين تمت صباح اليوم، بعدما ساورت شكوك أحد أفراد السلطة المحلية الذي كان رفقة زملاء له في جولة على الشريط السياحي حول القدرة البدنية والسلامة الجسدية لواحد من المشتبه بهما، وقام بمحاصرته بسيل من الأسئلة، ومطالبته بالوقوف على رجليه وهو ما استجاب له المتسول، وانكشف أمره في الحين وسط صدمة كبيرة في صفوف عدد من رواد الكورنيش من المغاربة والأجانب الذين عاينوا الواقعة.

وأسفرت عملية توقيف المتسول عن ضبط مبالغ مالية جد مهمة بحوزته من العملة المغربية وكذا الأجنبية، لتتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية، بعدما صرح لرجال السلطة أن له مرافقا يتناوب معه على نفس الكرسي، ويتظاهران معا بالإعاقة لاستجداء السياح، وجرى توقيفه هو الآخر.

هذا، وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية مع الموقوفين حول المنسوب لهما، قبل تقديمهما أمام وكيل الملك.