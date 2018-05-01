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عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بمواصلة الاستماع للشهود

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:56 عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بمواصلة الاستماع للشهود | بوليتيك
عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بمواصلة الاستماع للشهود
أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي 2018 ، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية

"شوف تيفي":

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي 2018 ، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية كالجلستين الماضيتين بمواصلة الاستماع للشهود.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء أن أفراد عائلات المعتقلين، حضروا أشغال جلسة يومه الخميس، في حين تغيب والد ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن أعضاء منتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يحضرون أشغال هذه الجلسة.

وأكد الموفد أن أشغال جلسة اليوم، ستعرف مواصلة الاستماع لمجموعة من الشهود، بخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، ومنطقة "إمزورن".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي علي الطرشي الشهود الزفافي

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