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كوبر : أهدافنا هي أهدافنا رغم غياب محمد صلاح عن المونديال

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:39 كوبر : أهدافنا هي أهدافنا رغم غياب محمد صلاح عن المونديال | سبور
كوبر : أهدافنا هي أهدافنا رغم غياب محمد صلاح عن المونديال
قال المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، أن طموحه في المونديال لم يتغير رغم إصابة نجم الفراعنة محمد صلاح.

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قال المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، أن طموحه في المونديال لم يتغير رغم إصابة نجم الفراعنة محمد صلاح.

وأكد كوبر في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: ''لازلت عند الآمال والطموحات نفسها، ولا يمكن أبدا أن أتخلى عنها، ولا يمكن أن تتمكن مني الظروف حتى لو كانت طارئة، فالإصابات واردة، وحماسنا وطموحنا كما هو''.

وأوضح كوبر: ''كلامي دائما كان عن الفريق وعن جماعية العمل رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا جميعا، لكن حماسنا وطموحنا لم يتغير، لدي ثقة في قدرتنا على التغلب على أي صعوبات تواجهنا''.

وأضاف كوبر أن، تجنب الإصابات خلال المرحلة الجارية من الاستعدادات هي أولوية أهدافه، كما تمنى أن لا يتفاجأ بأي شيء يعكر صفو إعدادات الفريق.

وكان الاتحاد المصري، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ، أن فترة غياب صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة ''لن تزيد على 3 أسابيع''، مما سيتيح لنجم ليفربول اللحاق بالمونديال، الذي ينطلق يوم 14 يونيو في روسيا، وإن كان سيغيب في الغالب عن اللقاء الأول أمام أوروغواي.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء هكتور كوبر المنتخب المصري محمد صلاح

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