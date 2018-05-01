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فضــيحة كبرى تُبخر حلم مونديال قــطر 2022

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:41 فضــيحة كبرى تُبخر حلم مونديال قــطر 2022 | سبور
فضــيحة كبرى تُبخر حلم مونديال قــطر 2022
''أدلة فساد جديدة لدى منظمة النزاهة الرياضية''، نشرتها صحيفة صن البريطانية، بعد مرور 8 سنوات على التصويت الذي أدى إلى اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، موضحة أن مصير مونديال قطر قد يذهب أدراج الرياح.

" شوف سبور"

 "أدلة فساد جديدة لدى منظمة النزاهة الرياضية"، نشرتها صحيفة صن البريطانية، بعد مرور 8 سنوات على التصويت الذي أدى إلى اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، موضحة أن مصير مونديال قطر قد يذهب أدراج الرياح.

 وذكرت منظمة النزاهة الرياضة حسب صحيفة "صن"، اليوم الخميس، أن اختيار قطر عام 2010 كان "غير شرعي بالكامل"، وأشارت إلى امتلاكها أدلة على أن الدوحة دفعت ملايين الدولارات لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، التي كانت وقتها مخولة باختيار الدولة المنظمة للمونديال.

 وحسب "صن" التي اعتبرت تنظيم قطر للمونديال "أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة"، فإن فهم كيفية وقوع الاختيار على هذا البلد من جانب اللجنة التنفيذية للفيفا لا يزال عسيرا.

ودعت الصحيفة رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو بفتح تحقيق جديد حول كيفية منح حق التنظيم لقطر، في عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر المعاقب بالإيقاف 6 أعوام على خلفية فضائح الاتحاد.

وفي حال كشفت المنظمة عن أدلة أخرى، فإن قطر قد تفقد ما تعتبره أكبر إنجاز في تاريخ الإمارة.

 ورغم ذلك، صوت 11 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية لصالح قطر في الجولة الأولى، 14 عضوا في جولة الحسم، من بينهم الراحل خوليو غروندونا نائب رئيس الفيفا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى وفاته في 2014، وريكاردو تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، ونيكولاس ليوز الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية.

 وكان من بين المصوتين لصالح قطر، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم انخيل ماريا فيلار، الذي يواجه هو وأبناؤه اتهامات بالاختلاس والتزوير، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتورط هو الآخر في تقاضي مبالغ غير مبررة، الذي اعترف أنه غير رأيه في التصويت بعد لقاء مع أمير قطر والرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي.

 وكشفت الحسابات البنكية التي اطلعت عليها منظمة النزاهة عن تلقي غروندونا ما يعادل 3.6 مليون جنيه إسترليني قبل موعد التصويت.

 وإلى جانب ذلك، كشفت تحقيقات سابقة عن تلقي غروندونا رشوة بقيمة 10 ملايين سترليني متعلقة بحقوق البث التلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030 لصالح مؤسسات بعينها.

‫شوف تيفي

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