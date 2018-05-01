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هذه هي المدينة التي سيخوض بها الرجاء تربصه الإعدادي استعدادا للموسم المقبل

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:36 هذه هي المدينة التي سيخوض بها الرجاء تربصه الإعدادي استعدادا للموسم المقبل | سبور
هذه هي المدينة التي سيخوض بها الرجاء تربصه الإعدادي استعدادا للموسم المقبل
قررت اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي مباشرة الفريق تحضيراته للموسم المقبل بمدينة إفران بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية التي منحها المدرب غاريدو للاعبيه.

شوف سبور

قررت اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي مباشرة الفريق تحضيراته للموسم المقبل بمدينة إفران بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية التي منحها المدرب غاريدو للاعبيه.

ووفق يومية أخبار اليوم في عددها ليومه الخميس، فإن الرجاء سيخوض تجمعين الأول بإفران على أن تترك اللجنة المؤقتة للمدرب غاريدو اختيار المكان الثاني سواء داخل أو خارج المغرب.

وتسعى اللجنة ذاتها، إلى الحسم في لائحة الفريق والتوقيع على تعاقدات جديدة قبل بدء التحضيرات لضمان حضور جميع اللاعبين في مرحلة الاستعدادات الصيفية إذ يجري النادي اتصالات مع عدد من اللاعبين بغرض التعاقد معهم للدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي المقبل.

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شوف تيفي سبور الرجاء معسكر إفران

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