 الراقي:لا أستحق التواجد في المونديال لكن أوناجم والزنيتي بلاصتهم في روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي | مجتمع

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال | بوليتيك

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع | بوليتيك

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب شرع اليد وهذا ما قررته | بوليتيك

عـــاجل: مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو صحاب ''شرع اليد'' وهذا ما قررته

مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة الأسباب | بوليتيك

مصطفى الخلفي : الحكومة تواصل حملة الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وعدم توثيق الزواج في مقدمة

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. التبغ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموة | منوعات

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. التبغ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموة

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة مميتة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض السيدا | مجتمع

وأخيرا..علماء يكتشفون طريقة للقضاء على مرض ''السيدا''

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

الراقي:لا أستحق التواجد في المونديال لكن أوناجم والزنيتي بلاصتهم في روسيا

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:37 الراقي:لا أستحق التواجد في المونديال لكن أوناجم والزنيتي بلاصتهم في روسيا | سبور
الراقي:لا أستحق التواجد في المونديال لكن أوناجم والزنيتي بلاصتهم في روسيا
أكد عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لا يستحق التواجد مع بعثة المنتخب المغربي بسويسرا للمشاركة في كأس العالم 2018. في الوقت الذي يرى أن لديه مكانة قوية رفقة القلعة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أكد عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لا يستحق التواجد مع بعثة المنتخب المغربي بسويسرا للمشاركة في كأس العالم 2018. في الوقت الذي يرى أن لديه مكانة قوية رفقة القلعة الخضراء في الوقت الراهن.

وقال الراقي خلال مروره ضيفا على برنامج " الاعتراف" في قناة " شوف تيفي" أن هناك مجموعة من اللاعبين يمارسون بالبطولة الاحترافية المغربية، لديهم ما يكفي من المؤهلات لحمل قميص المنتخب المغربي والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وأفاد اللاعب السابق للنسور، أن كلا من محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي، وأناس الزنيتي وبدر بانون يستحقون التواجد في روسيا.

وبخصوص علاقته بالرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، أكد عصام الراقي أنه أسوء رئيس عرفه منذ دخوله عالم كرة القدم، بسبب الأزمات التسييرية والمالية التي مر منها الفريق و باقي اللاعبين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الراقي الرجاء محمد أوناجم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة: باباتوندي رسميا بالوداد | سبور

بالصورة: باباتوندي رسميا بالوداد

الفتح الرباطي يحسم أولى صفقاته | سبور

الفتح الرباطي يحسم أولى صفقاته

سطاندار لييج البلجيكي يجدد عقد كارسيلا حتى موسم 2021 | سبور

سطاندار لييج البلجيكي يجدد عقد كارسيلا حتى موسم 2021

هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني | سبور

هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : الخميس 31 ماي 2018 | الطقس
منذ 8 دقائق

أحوال الطقس : الخميس 31 ماي 2018

بالفيديو..عصير كيوي و الخوج في أقل من دقيقة | شهيوة فدقيقة

بالفيديو..عصير ''كيوي و ''الخوج'' في أقل من دقيقة

فيديو طريف.. شوف لاعب الرجاء مومي محيح مع منتخب بلاده في مستودع الملابس | قنوات أخرى

فيديو طريف.. شوف لاعب الرجاء مومي محيح مع منتخب بلاده في مستودع الملابس

أجواء الحزن في قلب منزل التلميذة المختفية دعاء بالقنيطرة..و العائلة تُناشد المغاربة عبر شوف تيفي | خارج البلاطو

أجواء الحزن في قلب منزل التلميذة المختفية دعاء بالقنيطرة..و العائلة تُناشد المغاربة عبر شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من محاكمة الزفزافي

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا ومعبر سبتة | بوليتيك

الخلفي: كرامة المرأة المغربية خط أحمر والبرلمان سيناقش موضوع العاملات المغربيات بحقول إسبانيا

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال | بوليتيك

هــام للصحافيين..فلوس الدعم موجودة و هذه حقيقة توقيف صرفها من طرف وزير الاتصال

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف للواقع | بوليتيك

عــاجل: المغرب يكذب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمملكة و يؤكد أنه مخالف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.