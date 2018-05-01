الراقي:لا أستحق التواجد في المونديال لكن أوناجم والزنيتي بلاصتهم في روسيا ﻿

أكد عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لا يستحق التواجد مع بعثة المنتخب المغربي بسويسرا للمشاركة في كأس العالم 2018. في الوقت الذي يرى أن لديه مكانة قوية رفقة القلعة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أكد عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لا يستحق التواجد مع بعثة المنتخب المغربي بسويسرا للمشاركة في كأس العالم 2018. في الوقت الذي يرى أن لديه مكانة قوية رفقة القلعة الخضراء في الوقت الراهن.

وقال الراقي خلال مروره ضيفا على برنامج " الاعتراف" في قناة " شوف تيفي" أن هناك مجموعة من اللاعبين يمارسون بالبطولة الاحترافية المغربية، لديهم ما يكفي من المؤهلات لحمل قميص المنتخب المغربي والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وأفاد اللاعب السابق للنسور، أن كلا من محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي، وأناس الزنيتي وبدر بانون يستحقون التواجد في روسيا.

وبخصوص علاقته بالرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، أكد عصام الراقي أنه أسوء رئيس عرفه منذ دخوله عالم كرة القدم، بسبب الأزمات التسييرية والمالية التي مر منها الفريق و باقي اللاعبين.