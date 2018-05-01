عاجل وحصري..تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص واقعة اعتداء ''ملثمين صحاب شرع اليد'' على شابة وسائق لقاوهم في سيارة نهار رمضان+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المعطيات الأولى الخاصة بالفيديو المتداول الذي يوثق لحظة تعرض شابة وصاحب سيارة لاعتداء خطير، تشير إلى أن فصوله، وقعت نهاية الأسبوع الماضي، بدوار معروف يوجد نواحي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المعطيات الأولى الخاصة بالفيديو المتداول الذي يوثق لحظة تعرض شابة وصاحب سيارة لاعتداء خطير، تشير إلى أن فصوله، وقعت نهاية الأسبوع الماضي، بدوار معروف يوجد نواحي مدينة آسفي.

وأوضح المصدر ذاته أن الشخص الذي يظهر بالفيديو، متزوج في عقده الخامس، يعمل في مجال النقل السري "خطاف"، ويملك سيارة تحمل ترقيما مسجلا بمدينة مراكش، وينحدر من الدوار الذي شهد الواقعة، أما الشابة التي ظهرت هي الأخرى غارقة في دمائها، نظرا لتعرضها للضرب على يد أصحاب شرع اليد، فهي شابة في عقدها الثالث.

وأبرز ذات المصدر أن بعض أبناء الدوار الذي جرت به فصول الواقعة، هم من تورطوا في الاعتداء على السائق والفتاة.