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مثير وبالصورة..بعد فضيحتها..طفل صغير يصف رئيسة جماعة الطوالع بـ''العاهرة''

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:18 مثير وبالصورة..بعد فضيحتها..طفل صغير يصف رئيسة جماعة الطوالع بـالعاهرة | مجتمع
مثير وبالصورة..بعد فضيحتها..طفل صغير يصف رئيسة جماعة الطوالع بـ''العاهرة''
بعد أشهر من واقعة اعتقالها للاشتباه في علاقتها برئيس جماعة الفضالات، تفاعلت ''إكرام بوعبيد'' رئيسة جماعة الطوالع عبر حسابها بالفيسبوك من خلال تدوينة طويلة، أشارت من خلالها إلى أن تداعيات الواقعة،

''شوف تيفي''

بعد أشهر من واقعة اعتقالها للاشتباه في علاقتها برئيس جماعة الفضالات، تفاعلت ''إكرام بوعبيد'' رئيسة جماعة الطوالع عبر حسابها بالفيسبوك من خلال تدوينة طويلة، أشارت من خلالها إلى أن تداعيات الواقعة، ساهمت في تشويه سمعتها، بعد أن وصفها طفل ينحدر من الدوار الذي تشرف عليه بـ ''العاهرة''.

وأوضحت بوعبيد في تدوينتها على أن نعت الطفل لها بعبارة ''عاهرة''، عذبها كثيرا، مشيرة إلى أنها تعرضت للتعذيب النفسي والبدني على يد رجال الشرطة بالمحمدية، بالإضافة إلى أن القضاء كان له دور في معاناتها بعد رد فعله على الشكاية التي تقدمت بها ضد رجال الشرطة.

ووجهت بوعبيد شكرها إلى أفراد أسرتها وخاصة إخوتها، مؤكدة عدم تنازلها عن حقها في مواجهة من تظن أنه تورط في تشويه سمعتها وتحويل حياتها إلى جحيم.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، تم اعتقالها رفقة رئيس جماعة الفضالات، عقب تقدم زوجة هذا الأخير بشكاية إلى المصالح الأمنية، اتهمته فيها بالخيانة الزوجية مع إكرام بوعبيد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطفل جماعة الفضالات عاهرة إكرام بوعبيد

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