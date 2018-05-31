كيم كاردشيان تلتقي بترامب لهذا السبب ﻿

حلت يوم أمس الأربعاء نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، بالبيت الأبيض لتلتقي بالرئيس دونالد ترامب إذ ناقشت معه قضايا متعلقة بإصلاح السجون والأحكام القضائية في الولايات المتحدة

شوف تيفي

حلت يوم أمس الأربعاء نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، بالبيت الأبيض لتلتقي بالرئيس دونالد ترامب إذ ناقشت معه قضايا متعلقة بإصلاح السجون والأحكام القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الصدد، نشر ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة تجمعه بكاردشيان أرفقها بتغريدة قال فيها « اجتماع رائع مع كيم كاردشيان لقد ناقشنا قضايا متعلقة بإصلاح السجون في الولايات ».

وحسب تقارير دولية، فإن كاردشيان طالبت من ترامب عفوا رئاسيا لسيدة تبلغ من العمر 62 عاما، تقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية تورطها في العمل مع شبكة لبيع الكوكايين.