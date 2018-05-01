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حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإفران خلال رمضان

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 14:08 حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإفران خلال رمضان | مجتمع
حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإفران خلال رمضان
تمكنت اللجنة الإقليمية للمراقبة بإفران من حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و 29 ماي الجاري.

''شوف تيفي''

تمكنت اللجنة الإقليمية للمراقبة بإفران من حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و 29 ماي الجاري.

وحسب بلاغ لعمالة الإقليم، فإن كمية المواد الغذائية المحجوزة توزعت على 300 كلغ من الدقيق الفاسد، و165 لتر من المشروبات الغازية، و103 كلغ من السميد والكسكس و85 كلغ، من الزبدة النباتية، و236 كلغ من مختلف المواد الأخرى كمشتقات الحليب والشوكولاطه والنقانق ومركز الطماطم والتمور والمربى .

وأضاف نفس المصدر أن اللجنة الإقليمية المحلية التي تتكون من المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الإقليمية للصحة والمكاتب الصحية لحفظ الصحة وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إفران، قامت ب 23 خرجة وزيارة 276 نقطة للبيع وتحرير 5 مخالفات وأخذ عينة من المواد للتحليل المخبري.

وتندرج عمليات المراقبة هذه في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم لضمان تموين عادي للأسواق المحلية ونقط البيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والتي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم.

وموازاة مع عمليات المراقبة، قامت هذه اللجن بحملات توعوية في أوساط التجار حول احترام سلسلة التبريد خاصة بالنسبة للمواد السريعة التلف، واحترام شروط الصحة و النظافة، وكذا إشهار أثمان البيع، و احترام أسعار المواد الأساسية المقننة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللجنة الإقليمية المواد الغذائية حملات توعية

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