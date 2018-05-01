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زيدان: رحيلي عن الريال لا علاقة له بأزمة رنالدو وجاء القرار ليخدم مصلحة النادي

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 13:59 زيدان: رحيلي عن الريال لا علاقة له بأزمة رنالدو وجاء القرار ليخدم مصلحة النادي | سبور
زيدان: رحيلي عن الريال لا علاقة له بأزمة رنالدو وجاء القرار ليخدم مصلحة النادي
قال زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن قرار رحيله عن الفريق الملكي لا علاقة له بأزمة رونالدو أو تدني مستوى اللاعبين خلال فترات متقطعة من منافسات الليغا أوعصبة الأبطال

" شوف سبور" : رشيد محمودي

قال زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن قرار رحيله عن الفريق الملكي لا علاقة له بأزمة رونالدو أو تدني مستوى اللاعبين خلال فترات متقطعة من منافسات الليغا أوعصبة الأبطال الأوروبية.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يومه الخميس، أن العلاقة التي تربطه باللاعبين متينة وقوية جدا إلا أنه اتخذ قرار الرحيل لكي يواصل الفريق تحقيق النتائج الجيدة، موضحا أنه يشعر إنه غير قادر على تقديم الإضافة للمجموعة خلال الموسم القادم.

وتابع قائلا :" أشعر أنه من الصعب مواصلة تحقيق نفس الألقاب والنتائج وللحفاظ على قيمة النادي أظن أنه لابد من إحداث تغيير ما... قررت الرحيل وأتحمل مسؤوليتي .. إنه قرار لصالح الجميع".

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شوف سبور المغرب زيدان ريال مدريد

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