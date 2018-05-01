النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا ﻿

اندلع حريق مهول مساء يوم أمس بواحة للنخيل بمدينة أسا زاك، والتهمت ألسنة اللهب عددا كبيرا من أشجار النخيل ولولا تدخل رجال المطافئ الذين تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب لاحترقت الواحة

شوف تيفي:آسا زاك

اندلع حريق مهول مساء يوم أمس بواحة للنخيل بمدينة أسا زاك، والتهمت ألسنة اللهب عددا كبيرا من أشجار النخيل ولولا تدخل رجال المطافئ الذين تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب لاحترقت الواحة بالكامل.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بمحاصرة النيران، وعملوا على إخمادها بمساعدة أهالي وساكنة المنطقة الذين انخرطوا بشكل كثيف في عملية الإطفاء، وذلك باستغلال ضاية للمياه السقوية تتواجد وسط الواحة، والتي ساعدت كثيرا في إخماد الحريق.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة ظروف وملابسات وقوع الحريق الذي تجهل أسباب اندلاعه لحدود اللحظة.