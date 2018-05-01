إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع ﻿

كشفت إدارة ميترو أنفاق موسكو، اليوم الخميس، عن توفير بوابات ولوج خاصة بحاملي ''جواز المشجع'' خلال فترة احتضان روسيا نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، لتسهيل حركة

" شوف سبور" : وكالات

كشفت إدارة ميترو أنفاق موسكو، اليوم الخميس، عن توفير بوابات ولوج خاصة بحاملي "جواز المشجع" خلال فترة احتضان روسيا نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، لتسهيل حركة وتنقل المشجعين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تخصيص بوابات خاصة بالمشجعين حصريا لا يمكن لأحد سواهم استخدامها، سيتم طلاؤها باللون الأحمر وإلصاق صور خاصة عليها لتمييزها عن باقي المداخل.

وحسب المصدر، فإن خدمة التنقل المجاني في مترو أنفاق موسكو هي أحد أشكال التنقل المجاني، الذي تقدمه روسيا لمشجعي كأس العالم خلال فترة تنظيم البطولة.

وبالإضافة إلى ميترو الأنفاق، سيتم توفير وسائل نقل أخرى مجانية للمشجعين كالحافلات وعدد من رحلات القطارات بين المدن المستضيفة للمونديال.