 إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف | بوليتيك

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي | بووز

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا | دولي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع | دولي

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب | بوليتيك

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان | حوادث و حقوق

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن | بوليتيك

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما

عــاجل:في رمضــان..حصل تسجيلات صوتية فالواتساب ديال خطيبتو انتاحــر وهاشنو وقع لعائلتو فبرشيد | حوادث و حقوق

عــاجل:في رمضــان..حصل تسجيلات صوتية فالواتساب ديال خطيبتو انتاحــر وهاشنو وقع لعائلتو فبرشيد

جو مستقر بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

جو مستقر بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 12:13 إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع | دولي
إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع
كشفت إدارة ميترو أنفاق موسكو، اليوم الخميس، عن توفير بوابات ولوج خاصة بحاملي ''جواز المشجع'' خلال فترة احتضان روسيا نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، لتسهيل حركة

" شوف سبور" : وكالات

كشفت إدارة ميترو أنفاق موسكو، اليوم الخميس، عن توفير بوابات ولوج خاصة بحاملي "جواز المشجع" خلال فترة احتضان روسيا نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، لتسهيل حركة وتنقل المشجعين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تخصيص بوابات خاصة بالمشجعين حصريا لا يمكن لأحد سواهم استخدامها، سيتم طلاؤها باللون الأحمر وإلصاق صور خاصة عليها لتمييزها عن باقي المداخل.

وحسب المصدر، فإن خدمة التنقل المجاني في مترو أنفاق موسكو هي أحد أشكال التنقل المجاني، الذي تقدمه روسيا لمشجعي كأس العالم خلال فترة تنظيم البطولة.

وبالإضافة إلى ميترو الأنفاق، سيتم توفير وسائل نقل أخرى مجانية للمشجعين كالحافلات وعدد من رحلات القطارات بين المدن المستضيفة للمونديال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب روسيا كأس العالم 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا | دولي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا

عاجل..أول فيديو يوثق للحظة الهجوم المسلح اللي هز السعودية | دولي

عاجل..أول فيديو يوثق للحظة الهجوم المسلح اللي هز السعودية

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا | دولي

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول خروج إعلامي بعد مغادرته الرجاء و عودته من السعودية..عصام الراقي في لحظة اعتراف/ موقفه من حسبان /مشاركة الزنيتي و أوناجم في المونديال وعودته للرجــاء | بــووز
منذ 4 دقائق

في أول خروج إعلامي بعد مغادرته الرجاء و عودته من السعودية..عصام الراقي في لحظة اعتراف/ موقفه من حسبان /مشاركة الزنيتي و أوناجم في المونديال وعودته للرجــاء

بالفيديو:تطورات جديدة في قضية الشاب اللي اغتاصبوه فمكناس و لاحوه من الشرجــم ترويها الأم..ولدي مبقاش كيتحكم فالنبولة ديالو و بغيت القضاء ينصفني | حالة خاصة

بالفيديو:تطورات جديدة في قضية الشاب اللي اغتاصبوه فمكناس و لاحوه من الشرجــم ترويها الأم..ولدي مبقاش كيتحكم فالنبولة ديالو و بغيت القضاء ينصفني

فيديو خطير يهز المغاربة في رمضان..صحاب شرع اليد ملثمين هجمو على خطاف و طالبة في رمضان و قتلوهم بالعصا | قنوات أخرى

فيديو خطير يهز المغاربة في رمضان..صحاب شرع اليد ملثمين هجمو على خطاف و طالبة في رمضان و قتلوهم بالعصا

كــواليس خاصة في الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين..تصريحات قاتلة لمصرحة تنهي أي تشكيك في صحة الفيديوهات الجنسية | بــووز

كــواليس خاصة في الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين..تصريحات قاتلة لمصرحة تنهي أي تشكيك في صحة الفيديوهات الجنسية

﻿

آخر المستجدات

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي | بووز

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا | دولي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع | دولي

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.