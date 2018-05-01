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من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 12:12 من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب | بوليتيك
من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب
أكد بونيت رئيس نادي المصدرين والمستثمرين الإسبان في مقال تحت عنوان '' المغرب وجهة وبوابة ولوج مقاولاتنا لإفريقيا '' نشر عبر الموقع الاقتصادي الإسباني ''إيمبريسا إيكستيريور'' أن المغرب يمثل '' وجهة جذابة

شوف تيفي

أكد بونيت رئيس نادي المصدرين والمستثمرين الإسبان في مقال تحت عنوان " المغرب وجهة وبوابة ولوج مقاولاتنا لإفريقيا " نشر عبر الموقع الاقتصادي الإسباني "إيمبريسا إيكستيريور" أن المغرب يمثل " وجهة جذابة ومهمة لمنتجاتنا واستثماراتنا " و يعد شريكا تجاريا رئيسيا ومحوريا بالنسبة لإسبانيا و بوابة لولوج الشركات والمقاولات الإسبانية نحو أفريقيا

واستعرض بونيت حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس 31 ماي الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي مشيرا إلى أن المملكة المغربية لم تسجل أي معدل سلبي للنمو منذ بداية عهد الملك محمد السادس حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضي نسبة 5 في المائة تقريبا كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو سنوي قدره 4 في المائة إلى حدود عام 2022 .

وأضاف في نفس السياق " إنها بالتأكيد أرقام بليغة تعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميز المغرب " مؤكدا أن "البنيات والهياكل الاقتصادية التي أضحى المغرب يتوفر عليها هي بنيات وهياكل دولة ناشئة " .

كما أوضح أن الاستثمارات الأجنبية أضحت إحدى محركات التنمية الاقتصادية في المغرب الذي يتمتع بموقع جغرافي متميز وشبكة حديثة من البنيات التحتية الجيدة إلى جانب قوة عاملة شابة ومتخصصة بالإضافة إلى تنافسية اليد العاملة فضلا عن العديد من المؤهلات والإمكانيات التي تستقطب بالفعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الأجانب .

مؤكدا عبر مقاله أن إسبانيا تعد أول شريك تجاري للمغرب كما أن حجم التبادل التجاري في كلا الاتجاهين قد تضاعف منذ عام 2011 مشيرا إلى أن المغرب يستورد أكثر من 8 مليار أورو من المنتجات الإسبانية وهو ما يمثل نسبة 45 في المائة من مجموع الصادرات الإسبانية الموجهة لإفريقيا ونسبة 37 في المائة من الاستثمارات الإسبانية في القارة السمراء .

مشيدا في نفس الصدد بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتحسين مناخ الأعمال مؤكدا أن هذا المجهود المتواصل مكن المغرب من احتلال المركز 69 في الطبعة الأخيرة من تقرير " دوانغ بيزنس " الذي يصدر عن البنك الدولي في حين أنه كان قبل عشر سنوات من الآن يحتل المركز 129 .

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