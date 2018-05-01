رئيس الاتحاد الإفريقي : نسخة قطر لتنظيم المونديال ستكون مثالية ﻿

عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن اقتناعه من أن دولة قطر ستنظم نسخة ناجحة ومثالية من منافسات كأس العالم بمناسبة استضافتها لنهائيات عام 2022، خاصة في ظل ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات.

" شوف سبور" وكالات

عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن اقتناعه من أن دولة قطر ستنظم نسخة ناجحة ومثالية من منافسات كأس العالم بمناسبة استضافتها لنهائيات عام 2022، خاصة في ظل ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات.

وقال أحمد أحمد، في حوار مع إحدى قنوات الكأس الرياضية القطرية، إن قرب المسافات بين الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال الدوحة، الذي ستكون البطولة الأكثر تقاربا للمسافات في التاريخ ما يسمح للمشجعين بمتابعة أكثر من مباراة في نفس اليوم.

واعتبر رئيس الاتحاد الإفريقي أن قطر بلد متطور ومنفتح في المجالات كافة، وفي مقدمتها كرة القدم، الأمر الذي سيساهم بصورة كبيرة في إنجاح نهائيات مونديال الدوحة خاصة من الجانب التنظيمي.

وأشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتطور الكبير الذي شهده في أكاديمية التفوق الرياضي "اسباير" والذي سبق أن زارها قبل حوالي سبع سنوات، معتبرا أن كل دولة تحتاج إلى مثل هذا الصرح الرياضي من أجل تطوير اللعبة سواء داخل البلد أو حتى على مستوى القارة.