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تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 11:32 تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان | حوادث و حقوق
تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان
في جديد الفيديو الخطير الذي يظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين مسلحين بالهراوات، يهاجمون شابة كانت رفقة شخص داخل سيارة عبارة عن ''ترانزيت'' ،كشف متداولو الفيديو،أن وقائعه جرت ضواحي مدينة آسفي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 في جديد الفيديو الخطير الذي يظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين مسلحين بالهراوات، يهاجمون شابة كانت رفقة شخص داخل سيارة عبارة عن "ترانزيت" ،كشف متداولو الفيديو،أن وقائعه جرت ضواحي مدينة آسفي.

 وحسب ناشري الفيديو فإن الملثمين قاموا بالهجوم على الشابة، وتسببوا لها في جروح ونزيف على مستوى الفم والأنف قبل أن ينهالوا عليها بالضرب والرفس بطريقة وصفت بالوحشية كما يظهر بالفيديو وذلك بعد أن ساورتهم شكوك حول كونها في وضعية مشبوهة وحميمية رفقة الشخص الذي أكد عدد من المعلقين على الفيديو أنه "خطاف" وقام بإيصالها لإحدى المناطق ضواحي مدينة آسفي لإنجاز بحث دراسي يهم مسارها العلمي والأكاديمي على اعتبارها طالبة، وهو ما وضحته للمهاجمين وطلبتهم بالكف عن تعنيفها غير أنهم لم يعيروا أي اهتمام لتوسلاتها فانهالوا عليها بالضرب والتعنيف رفقة مرافقها.

وخلف مقطع الفيديو، كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، موجة من السخط والإستنكار وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا رجال الحموشي بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذا الحادث .

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