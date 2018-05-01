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عاجل ورسميا.. زيدان يرحل عن الفريق الملكي

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 11:33 عاجل ورسميا.. زيدان يرحل عن الفريق الملكي | سبور
عاجل ورسميا.. زيدان يرحل عن الفريق الملكي
أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قبل قليل، استقالته من تدريب فريق ريال مدريد بعد أن قاده لتحقيق لقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

" شوف سبور"

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قبل قليل، استقالته من تدريب فريق ريال مدريد بعد أن قاده لتحقيق لقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

ووجه زيدان دعوة فجائية للإعلاميين من أجل حضور مؤتمره الصحفي اليوم الخميس،ليكشف عن توصله لاتفاق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز يقضي بإنهاء عقده بريال مدريد.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد عام 2016 خلفاً لرافاييل بينيتيز ونجح بقيادته للفوز على أتلتيكو مدريد بنهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح لتكون تلك المواجهة هي شرارة تحطيم الأرقام حيث نجح بعد ذلك الريال بالحفاظ على لقبه بالموسمين الماضيين.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم ريال مدريد زين الدين زيدان

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