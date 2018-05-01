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بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 10:36 بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن | بوليتيك
بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن
وجه المدير العام للأمن الوطني عبد الطيف الحموشي تعليمات شديدة اللهجة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة العناصر الأمنية بمختلف المراكز بعد أن سجلت مديرية الأمن بعض التصرفات غير القانونية

شوف تيفي

 وجه المدير العام للأمن الوطني عبد الطيف الحموشي تعليمات شديدة اللهجة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة العناصر الأمنية بمختلف المراكز بعد أن سجلت مديرية الأمن بعض التصرفات غير القانونية الصادرة عن شرطيين أحدهما برتبة ضابط الأمن الممتاز عرض مواطنا خالف القانون لاعتداء جسدي ولفظي وآخر مقدم شرطة تم ضبطه بميناء طنجة المدينة متلبسا بمحاولة تهريب كميات من المخدرات لفائدة شبكة إجرامية.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن المدير العام للأمن الوطني أعلن عن ثورة من نوع خاص لاحترام حقوق وحريات المواطنين وعدم تجاوز الصلاحيات التي يخولها القانون لرجال الأمن وعن عهد جديد في تاريخ الأمن سمي بـ « الشرطة المواطنة ».

ووجهت التعليمات الجديدة خطابا خاصا إلى عناصر شرطة المرور مطالبة إياهم بضرورة استيعاب أن مهمتهم الأساسية في تنظيم السير والجولان على النحو الذي يسمح بالتخفيض من حوادث السير وليس المخالفات مع ما يستلزم ذلك من زجر للمخالفات المرورية المرتكبة وفقا للقانون والتحلي بضبط النفس وعدم استفزاز مستعملي الطريق.

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